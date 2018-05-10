В Севастополе задержали братьев осужденного в России крымчанина

В Севастополе, в селе Байдары (Орлиное), рано утром прошли обыски, по итогам которых задержаны двоих крымских татар Эрнест и Энвер Сейтосмановы.

Об этом пишет в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность".

Сообщается, что Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок в России по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

По словам местных активистов, Эрнест Сейтосманов активно поддерживал семьи севастопольских политузников Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова.

По информации объединения, в 2015 году у Эрнеста Сейтосманова уже был обыск. Тогда четверо крымских татар (севастопольская группа по делу "Хизб ут-Тахрир") были арестованы в Севастополе. Это произошло зимой 2015 года.

Отмечается, что фигуранты свою вину тогда не признали и заявили, что дело политически мотивировано, а их уголовное преследование связано с тем, что они являются крымскими татарами.

На странице "Крымской солидарности" выложили стрим с места событий.

При этом, как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, российские правоохранители также могли задержать мать Сейтосмановых Гульнару.

"Дело в том, что ребята были несемейные и жили в одном доме. Вчера к ним приехала мать. Детальной информации нет: ребят обоих забрали, и матери тоже нет. Судя по всему, мать тоже забрали. Мы пытаемся выяснить, куда их увезли", – сказал Мустафаев.

По его словам, после того как они выяснят их место пребывания, они свяжутся с адвокатами, чтобы они могли выяснить детали задержания.