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В України з'явився рекламний бренд

Четвер, 10 травня 2018, 12:23
В України з'явився рекламний бренд
Фото прес-служби Кабміну

Група українських фахівців створила для України бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну будуть популяризувати у світі.

Про це йшлося на засіданні уряду в четвер.

За інформацією Міністерства інформполітики, над розробкою бренда працювали майже рік, було створено кілька варіантів концепцій промоції України, які показали шістьом фокус-групам у Великій Британії, Німеччині та Польщі.

У результаті урядова комісія визнала переможцем варіант бренду Ukraine Now, створений українським рекламним агентством Banda Agency, яке у 2017 році створило для України логотип пісенного конкурсу "Євробачення".

Представник цієї агенції пояснив урядовцям, що новий бренд допоможе покращити уявлення світової спільноти про Україну. Адже міжнародне дослідження показало, що у людей в світі Україна асоціюється з трьома речами - революцією, корупцією та війною.

"Люди, які жодного разу не були в Україні, вважають українців закритими, агресивними та нетолерантними", - додав він.

 

За словами представника, їхній бренд покаже, "що Україна – відкрита, сучасна країна, де відбувається все найцікавіше саме зараз".

На його переконання, слово "зараз" дуже важливе для країни сьогодні, бо саме тепер Україна змінюється і стає "тою країною, яку всі люблять".

"Якщо ми хочемо запросити до нас туристів, інвесторів, для них відчуття моменту є дуже важливим, і це магічне слово "now" їх дуже приваблює", - зазначив представник розробників.

 

За його словами, жовтий колір у рекламному слогані підкреслює головний меседж – зараз, синій – це символ чогось нового, важливого, що привертає увагу, адже саме цей колір використовується в інтернеті для різного роду попереджень.

За інформацією прес-служби Кабміну, передбачається, що на основі нового бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.

"Логотип бренду розроблено таким чином, аби його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й навіть як наліпки на будь-які речі – від туристичних сумок до автобусів та літаків", - зазначається в повідомленні.

 

Члени уряду одноголосно підтримали постанову про затвердження бренду Ukraine Now.

Як повідомлялося, за оцінками консалтингової компанії Brand Finance, у 2017 році вартість бренду "Україна" досягла рівня 2011 року і становила 68 мільярдів доларів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Українасвітреклама
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