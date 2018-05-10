В України з'явився рекламний бренд

Група українських фахівців створила для України бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну будуть популяризувати у світі.

Про це йшлося на засіданні уряду в четвер.

За інформацією Міністерства інформполітики, над розробкою бренда працювали майже рік, було створено кілька варіантів, які показали шістьом фокус-групам у Великій Британії, Німеччині та Польщі.

У результаті урядова комісія визнала переможцем варіант бренду Ukraine Now, створений українським рекламним агентством Banda Agency.

Представник цієї агенції пояснив урядовцям, що новий бренд допоможе покращити уявлення світової спільноти про Україну. Адже міжнародне дослідження показало, що у людей в світі Україна асоціюється з трьома речами - революцією, корупцією та війною.

"Люди, які жодного разу не були в Україні, вважають українців закритими, агресивними та нетолерантними", - додав він.

За словами представника, їхній бренд пока4же, "що Україна – відкрита, сучасна країна, де відбувається все найцікавіше саме зараз".

На його переконання, слово "зараз" дуже важливе для країни сьогодні, бо саме тепер Україна змінюється і стає "тою країною, яку всі люблять".

"Якщо ми хочемо запросити до нас туристів, інвесторів, для них відчуття моменту є дуже важливим, і це магічне слово "now" їх дуже приваблює", - зазначив представник розробників.

За його словами, жовтий колір у рекламному слогані підкреслює головний меседж – зараз, синій – це символ чогось нового, важливого, що привертає увагу, адже саме цей колір використовується в інтернеті для різного роду попереджень.

За інформацією прес-служби Кабміну, передбачається, що на основі нового бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.

"Логотип бренду розроблено таким чином, аби його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й навіть як наліпки на будь-які речі – від туристичних сумок до автобусів та літаків", - зазначається в повідомленні.

Члени уряду одноголосно підтримали постанову про затвердження бренду Ukraine Now.

Як повідомлялося, за оцінками консалтингової компанії Brand Finance, у 2017 році вартість бренду "Україна" досягла рівня 2011 року і становила 68 мільярдів доларів.