У Украины появился рекламный бренд

Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

Об этом шла речь на заседании правительства в четверг.

По информации Министерства информполитики, над разработкой бренда работали почти год, было создано несколько вариантов концепции продвижения Украины, которые показали шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше.

В результате правительственная комиссия признала победителем вариант бренда Ukraine Now, созданный украинским рекламным агентством Banda Agency, которое в 2017 году создало для Украины логотип песенного конкурса "Евровидение".

Представитель этого агентства пояснил чиновникам, что новый бренд поможет улучшить представление мирового сообщества об Украине. Ведь международное исследование показало, что у людей в мире Украина ассоциируется с тремя вещами - революцией, коррупцией и войной.

"Люди, которые ни разу не были в Украине, считают украинцев закрытыми, агрессивными и нетолерантными", - добавил он.

По словам представителя, их бренд покажет, "что Украина - открытая, современная страна, где происходит все самое интересное именно сейчас".



По его убеждению, слово "сейчас" очень важно для страны сегодня, потому что именно сейчас Украина меняется и становится "той страной, которую все любят".

"Если мы хотим пригласить к нам туристов, инвесторов, для них ощущение момента очень важно, и это магическое слово "now" их очень привлекает", - отметил представитель разработчиков.

По его словам, желтый цвет в рекламном слогане подчеркивает главный месседж - сейчас, синий - это символ чего-то нового, важного, что привлекает внимание, ведь именно этот цвет используется в интернете для различного рода предупреждений.

По информации пресс-службы Кабмина, предполагается, что на основе нового бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

"Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов", - отмечается в сообщении.

Члены правительства единогласно поддержали постановление об утверждении бренда Ukraine Now.

Как сообщалось, по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" достигла уровня 2011 года и составила 68 млрд долларов.

Евгений Кизилов, УП