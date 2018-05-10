У Украины появился рекламный бренд

Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

Об этом шла речь на заседании правительства в четверг.

По информации Министерства информполитики, над разработкой бренда работали почти год, было создано несколько вариантов, которые показали шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше.

В результате правительственная комиссия признала победителем вариант бренда Ukraine Now, созданный украинским рекламным агентством Banda Agency.

Представитель этого агентства пояснил чиновникам, что новый бренд поможет улучшить представление мирового сообщества об Украине. Ведь международное исследование показало, что у людей в мире Украина ассоциируется с тремя вещами - революцией, коррупцией и войной.

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