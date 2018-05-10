На Закарпатті стався зсув ґрунту: засипало 3 будинки
Четвер, 10 травня 2018, 13:00
У Закарпатській області стався зсув ґрунту, у результаті чого засипало 3 будинки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області у Facebook.
"10 травня близько 9:05 у с. Кольчино Мукачівського району поблизу кар’єру стався зсув ґрунту, внаслідок чого повністю засипано 2 та частково 1 житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає – люди завчасно вийшли з будинків.