На Закарпатті стався зсув ґрунту: засипало 3 будинки

У Закарпатській області стався зсув ґрунту, у результаті чого засипало 3 будинки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області у Facebook.

"10 травня близько 9:05 у с. Кольчино Мукачівського району поблизу кар’єру стався зсув ґрунту, внаслідок чого повністю засипано 2 та частково 1 житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає – люди завчасно вийшли з будинків.