На Закарпатье произошел оползень: засыпало 3 дома

В Закарпатской области произошел оползень, в результате чего засыпало 3 дома.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области в Facebook.

"10 мая около 9:05 в с. Кольчино Мукачевского района вблизи карьера произошел оползень, в результате чего полностью засыпано 2 и частично 1 жилой дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет – люди заблаговременно покинули жилища.