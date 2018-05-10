Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье произошел оползень: засыпало 3 дома

Четверг, 10 мая 2018, 13:00

В Закарпатской области произошел оползень, в результате чего засыпало 3 дома.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области в Facebook. 

 

"10 мая около 9:05 в с. Кольчино Мукачевского района вблизи карьера произошел оползень, в результате чего полностью засыпано 2 и частично 1 жилой дом", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что жертв и пострадавших нет – люди заблаговременно покинули жилища. 

 

Темы: Закарпатьечрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: