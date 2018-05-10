У столичному Гідропарку пожежа

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Четвер, 10 травня 2018, 13:32

Вдень 10 травня у столичному Гідропарку сталася пожежа, станція метро "Гідропарк" працює у звичному режимі.

"У Гідропарку пожежа, але горить не на нашій території. Станція метро працює у звичайному режимі", - сказала речник метро Наталка Макогон. 

 
Фото: Олена Рощенко, УП

Що саме горить, наразі невідомо. На місце виїхали пожежники.  

 
Фото: Олена Рощенко, УП 

 

Українська правда
Теми: Київ пожежа
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