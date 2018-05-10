У столичному Гідропарку пожежа
Вдень 10 травня у столичному Гідропарку сталася пожежа, станція метро "Гідропарк" працює у звичному режимі.
"У Гідропарку пожежа, але горить не на нашій території. Станція метро працює у звичайному режимі", - сказала речник метро Наталка Макогон.
Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 10, 2018
На місці рятувальники.
Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві, у Гідропарку горіла будівля спортивного залу.
"Займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м. О 13: 50 пожежу вдалося локалізувати", - йдеться в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників. Ліквідація пожежі триває.
На Гідропарку пожежа pic.twitter.com/iW3BPrieyA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2018
Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджала про надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в Україні.