У столичному Гідропарку пожежа

Вдень 10 травня у столичному Гідропарку сталася пожежа, станція метро "Гідропарк" працює у звичному режимі.

"У Гідропарку пожежа, але горить не на нашій території. Станція метро працює у звичайному режимі", - сказала речник метро Наталка Макогон.

Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.

На місці рятувальники.

Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 10, 2018

Фото: Олена Рощенко, УП

Що саме горить, наразі невідомо. На місце виїхали пожежники.

Фото: Олена Рощенко, УП