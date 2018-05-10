У столичному Гідропарку пожежа

Вдень 10 травня у столичному Гідропарку сталася пожежа, станція метро "Гідропарк" працює у звичному режимі.

"У Гідропарку пожежа, але горить не на нашій території. Станція метро працює у звичайному режимі", - сказала речник метро Наталка Макогон.

Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.

На місці рятувальники.

Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 10, 2018

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві, у Гідропарку горіла будівля спортивного залу.

Фото: Олена Рощенко, УП

"Займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м. О 13: 50 пожежу вдалося локалізувати", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників. Ліквідація пожежі триває.

Фото: Олена Рощенко, УП

На Гідропарку пожежа pic.twitter.com/iW3BPrieyA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2018

Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджала про надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в Україні.