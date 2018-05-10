В столичном Гидропарке пожар

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Четверг, 10 мая 2018, 13:32

Днем 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар, станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме.

"В Гидропарке пожар, но горит не на нашей территории. Станция метро работает в обычном режиме", - сказала пресс-секретарь метро Наталья Макогон. 

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве, в Гидропарке горело здание спортивного зала.

 
Фото: Алены рощенко, УП

"Возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м. В 13: 50 пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей. Ликвидация пожара продолжается.

 
Фото: Алены рощенко, УП

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности в Украине.

Украинская правда 
Темы: Киев пожар
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