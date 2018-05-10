В столичном Гидропарке пожар
Днем 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар, станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме.
"В Гидропарке пожар, но горит не на нашей территории. Станция метро работает в обычном режиме", - сказала пресс-секретарь метро Наталья Макогон.
Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 10, 2018
На місці рятувальники.
Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве, в Гидропарке горело здание спортивного зала.
"Возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м. В 13: 50 пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей. Ликвидация пожара продолжается.
На Гідропарку пожежа pic.twitter.com/iW3BPrieyA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2018
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности в Украине.