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У Кривому Розі перед ветеранами виконали пісню про російських солдатів у Сирії

Четвер, 10 травня 2018, 13:42

Під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.

Про це повідомляє місцеве видання "1kr.ua".

Відзначається, що дівчина виконала пісню "Верните память", написану офіційної представницею МЗС РФ Марією Захаровою. Сама політик країни-агресора раніше відзначала, що написала її про російських військових у Сирії.

Біля братської могили під час виконання пісні ходили дівчата в костюмах з біблійними мотивами.

На заході був присутній міський голова Юрій Вілкул, ветерани, діти війни, інші чиновники, школярі та студенти.



Відзначається, що інформацію про інцидент передали правоохоронцям і спецслужбам.

Теми: скандалКривий Рігсвяткування
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