У Кривому Розі перед ветеранами виконали пісню про російських солдатів у Сирії

Під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.



Про це повідомляє місцеве видання "1kr.ua".



Відзначається, що дівчина виконала пісню "Верните память", написану офіційної представницею МЗС РФ Марією Захаровою. Сама політик країни-агресора раніше відзначала, що написала її про російських військових у Сирії.



Біля братської могили під час виконання пісні ходили дівчата в костюмах з біблійними мотивами.



На заході був присутній міський голова Юрій Вілкул, ветерани, діти війни, інші чиновники, школярі та студенти.





Відзначається, що інформацію про інцидент передали правоохоронцям і спецслужбам.