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В Кривом Роге перед ветеранами исполнили песню о российских солдатах в Сирии

Четверг, 10 мая 2018, 13:42

Во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-городском районе Кривого Рога прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Об этом сообщает местное издание "1kr.ua".

Отмечается, что девушка исполнила песню "Верните память", написанную официальной представительницей МИД РФ Марией Захаровой. Сама политик страны-агрессора ранее отмечала, что написала ее о российских военных в Сирии.

Возле братской могилы во время исполнения песни ходили девушки в костюмах с библейскими мотивами.

На мероприятии присутствовал городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники и студенты.

Отмечается, что информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: скандалКривой Рогпразднования
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