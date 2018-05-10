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Корчак каже, що сама страждає від перевірки декларацій

Четвер, 10 травня 2018, 14:18

Член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак запевняє, що не має впливу на хід перевірки Нацагентством її декларації. 

Про це вона сказала по завершенню брифінгу журналістам, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Я абсолютно в цей процес не втручаюся, тому ніякого прямого впливу між тим, що я була головою Національного агентства, а зараз членом Нацагентства, на перевірку моєї декларації немає", – заявила Корчак.

"Я цього ніколи не боялась і не боюсь. Але я найбільш зацікавлена в тому, щоб в цьому питанні поставити крапку. Більше того, я навіть хотіла б, щоб мені оголосили підозру, щоб в рамках вже судового провадження встановлювати певні обставини", – додала вона.

"Тому що це ненормальна ситуація, коли порушено кримінальне провадження, ти знаходишся в стані свідка – і це відбувається як безкінечний процес, породжений якимись конфліктами", – обурилася Корчак.

Вона зазначила, що її діяльність загалом не була пов'язана з помстою і вона "ніколи ні від кого не переховувалась".

"Мабуть така моя доля – сама запровадила електронні декларації, сама зазнала негативних наслідків цієї публічності. Але я реально усвідомлюю, що саме посада, яку я займаю, як і інші такі посади, вони завжди мають негативну сторону", – сказала екс-голова НАЗК.

"Я маю чим займатись, дуже багато роботи в напрямку запобігання політичної корупції,як ви бачите, організація роботи з цього напрямку була здійснена на належному рівні, тому ми маємо відповідні показники. І, мабуть, ефективність моєї роботи в когось все-таки викликає побоювання", – додала Корчак.

13 квітня НАЗК оголосило про проведення повної перевірки електронної декларації екс-очільниці агентства Наталії Корчак, яка тепер є просто членом  цього відомства.

Теми: НАЗКдекларації
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