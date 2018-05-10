Корчак говорит, что сама страдает от проверки деклараций

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак уверяет, что не влияет на ход проверки Нацагентством ее декларации.



Об этом она сказала по завершению брифинге журналистам, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Я абсолютно в этот процесс не вмешиваюсь, поэтому никакого прямого влияния между тем, что я была главой Национального агентства, а сейчас членом Нацагентства, на поверку моей декларации нет", – заявила Корчак.



"Я этого никогда не боялась и не боюсь. Но я больше других заинтересована в том, чтобы в этом вопросе поставить точку. Более того, я даже хотела бы, чтобы мне объявили подозрение, чтобы в рамках уже судебного производства устанавливать определенные обстоятельства", – добавила она.



"Потому что это ненормальная ситуация, когда возбуждено уголовное производство, ты находишься в положении свидетеля – и это происходит как бесконечный процесс, порожденный какими-то конфликтами", – возмутилась Корчак.



Она отметила, что ее деятельность в целом не была связана с местью и она "никогда ни от кого не скрывалась".



"Видимо такова моя судьба – сама ввела электронные декларации, сама подвергаюсь негативным последствиям этой публичности. Но я реально осознаю, что именно должность, которую я занимаю, как и другие такие должности, они всегда имеют негативную сторону", – сказала экс-глава НАПК.



"Мне есть чем заниматься, очень много работы в направлении предотвращения политической коррупции, как вы видите, работа по этому направлению была организована на должном уровне, поэтому мы имеем соответствующие показатели. И, пожалуй, эффективность моей работы у кого-то все-таки вызывает опасения", – добавила Корчак.



13 апреля НАПК объявило о проведении полной проверки электронной декларации экс-руководительницы агентства Натальи Корчак, которая теперь является просто членом этого ведомства.