Синоптики попереджають про заморозки в деяких областях

Найближчої ночі в кількох областях України можливі заморозки на грунті.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз синоптиків.

"За даними Укргідрометцентру, 11 травня вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

"Інтерфакс-Україна" відзначає, що 11 травня температура в цілому в Україні знизиться завдяки прохолодному повітрю, що переміщається з північного сходу.



Суху погоду в Україні буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м / с, вночі в південних і східних областях окремі пориви 15-20 м/с.



Температура в східних регіонах і Сумській області вночі 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 13-19° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті до 25°.



У Києві 11 травня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20 °.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 травня найвища температура вдень була 29,5° в 1924 році, найнижча вночі 0,6° в 1946 році.



12 травня в Україні вночі без опадів, лише в східних областях місцями невеликий дощ, вдень в Україні, крім заходу та півдня, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-10°, на узбережжі морів і в Закарпатті 8-13°; вдень 13-19°, в західних і північних областях 17-23°, на Закарпатті до 27°.



У Києві 12 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 20°.



Станом на 9:00 четверга, 10 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 17-20°; в Дніпрі біля Києва 20°