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Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях

Четверг, 10 мая 2018, 14:21
Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях

Ближайшей ночью в нескольких областях Украины возможны заморозки на почве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °", – идет речь в сообщении.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что 11 мая температура в целом в Украине снизится благодаря прохладному воздуху, перемещающемуся с северо-востока.

Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных регионах и Сумской области ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-19° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье до 25°.

В Киеве 11 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5° в 1924 году, самая низкая ночью 0,6° в 1946 году.

12 мая в Украине ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 четверга, 10 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 20°.

Темы: погода
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