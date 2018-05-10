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Порошенко узгодив з Меркель і Макроном кроки до зустрічі з Путіним

Четвер, 10 травня 2018, 15:02

Президент Петро Порошенко, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували кроки для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" найближчим часом.

Про це після зустрічі у Німеччині заявив Порошенко.

Він нагадав, що 18 і 23 травня відбудуться зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Меркель та в Макрона.

"Чітко узгодили і скоординували ті кроки, порядок денний, які ми маємо зробити, щоб найближчим часом провести засідання норманського формату, …щоб якісно підготувати порядок денний і провести ефективні переговори у зазначеному форматі", - сказав Порошенко.

Він додав, що найбільш вірогідно, ця зустріч відбудеться у Парижі.

Порошенко також додав, що на зустрічі 10 травня обговорили питання санкції, миротворців і звільнення заручників.

"Ретельно обговорили політику санкцій. Санкції будуть продовжені. І запроваджені нові, додаткові санкції особливо для тих, хто брав участь в організації і проведенні незаконних виборів у Криму", - сказав глава держави.

Також говорили про ескалацію конфлікту на Донбасі з боку РФ проти України. Порошенко відзначив, що докладно проінформував про втрати на сході.

"Ми ретельно обговорили наші кроки, дорожню карту імплементації мінських домовленостей, обов’язково з використанням елементу миротворців. Ми наголошуємо, що безпековий компонент неможливо виконати без миротворчої місії", - сказав Порошенко.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоМеркельФранція
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