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Порошенко согласовал с Меркель и Макроном шаги относительно встречи с Путиным

Четверг, 10 мая 2018, 15:02

Президент Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали шаги для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время.

Об этом после встречи в Германии заявил Порошенко.

Он напомнил, что 18 и 23 мая состоятся встречи с президентом России Владимиром Путиным у Меркель и у Макрона.

"Четко согласовали и скоординировали те шаги, повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание норманнского формата ... чтобы качественно подготовить повестку дня и провести эффективные переговоры в указанном формате", - сказал Порошенко.

Он добавил, что наиболее вероятно, эта встреча состоится в Париже.

Порошенко также добавил, что на встрече 10 мая обсудили вопросы санкций, миротворцев и освобождения заложников.

"Тщательно обсудили политику санкций. Санкции будут продлены. И введены новые, дополнительные санкции особенно для тех, кто принимал участие в организации и проведении незаконных выборов в Крыму", - сказал глава государства.

Также говорили об эскалации конфликта со стороны РФ против Украины. Порошенко отметил, что подробно проинформировал о потерях на востоке.

"Мы тщательно обсудили наши шаги, дорожную карту имплементации минских договоренностей, обязательно с использованием элемента миротворцев. Мы подчеркиваем, что компонент безопасности невозможно выполнить без миротворческой миссии", - сказал Порошенко.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоМеркельФранция
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