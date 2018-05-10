У мерів міст та голів облрад зросте зарплата

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Четвер, 10 травня 2018, 15:18

Кабінет міністрів збільшив посадові оклади мерам міст та головам обласних рад та їхнім заступникам.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер без обговорення, повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що згідно до проекту постанови, посадовий оклад міському голові Києва і головам обласних рад встановлено в розмірі 15,4 тис. грн.

Також зазначається, що першому заступнику столичного мера і заступникам голів облрад встановлено оклад у розмірі 13,8 тис. грн

Крім того, мери міст з населенням понад один мільйон осіб отримуватимуть по 12,2 тис. гривень.

А головам інших міст залежно від їх групи підняли оклади до 9,8 -11,9 тис. грн.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів зарплати
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