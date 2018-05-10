У мэров городов и глав облсоветов вырастет зарплата

Кабинет министров увеличил должностные оклады мэрам городов, главам областных советов и их заместителям.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг без обсуждения, сообщает "Укринформ".

Сообщается, что согласно проекту постановления, должностной оклад мэру Киева и главам областных советов установлен в размере 15,4 тыс. гривен.

Также отмечается, что первому заместителю столичного мэра и заместителям глав облсоветов установлен оклад в размере 13,8 тыс. гривен.

Кроме того, мэры городов с населением более одного миллиона человек будут получать по 12,2 тыс. гривен.

А главам других городов в зависимости от их группы подняли оклады до 9,8 -11,9 тыс. гривен.