Додон не підтримав ідею про виведення російських військових з Придністров’я

Президент Молдови Ігор Додон назвав вимогу голови парламенту країни Андріана Канду про виведення російських військових з Придністров'я спробою піару перед виборами.

Про це Додон заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

"Це робиться напередодні парламентських виборів, стосується внутрішньополітичної ситуації, спроби отримати додаткову підтримку від проєвропейськи налаштованих громадян Молдови. Я сподіваюся, що з боку Російської Федерації все буде сприйнято саме так: не як позиція Молдови в цілому, а як позиція окремих політичних діячів, які готуються до виборів", — сказав Додон.

Раніше спікер молдавського парламенту за підсумками візиту до Вашингтона заявив, що Молдова заручилася підтримкою США, Німеччини та інших країн для розгляду в ООН резолюції про виведення російських військових з придністровського регіону.

Він вважає, що в червні будуть пройдені "всі процедури, щоб цю резолюцію і проект було включено до порядку ООН". У Молдові пропонують замінити військових міжнародною цивільною місією.

Як повідомлялося, Україна готова надати коридор для виведення російських військ із невизнаної Придністровської Молдавської республіки, щойно РФ розпочне цей процес.

Європейська правда