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Додон не підтримав ідею про виведення російських військових з Придністров’я

Четвер, 10 травня 2018, 16:29

Президент Молдови Ігор Додон назвав вимогу голови парламенту країни Андріана Канду про виведення російських військових з Придністров'я спробою піару перед виборами.

Про це Додон заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

"Це робиться напередодні парламентських виборів, стосується внутрішньополітичної ситуації, спроби отримати додаткову підтримку від проєвропейськи налаштованих громадян Молдови. Я сподіваюся, що з боку Російської Федерації все буде сприйнято саме так: не як позиція Молдови в цілому, а як позиція окремих політичних діячів, які готуються до виборів", — сказав Додон.

Раніше спікер молдавського парламенту за підсумками візиту до Вашингтона заявив, що Молдова заручилася підтримкою США, Німеччини та інших країн для розгляду в ООН резолюції про виведення російських військових з придністровського регіону.

Він вважає, що в червні будуть пройдені "всі процедури, щоб цю резолюцію і проект було включено до порядку ООН". У Молдові пропонують замінити військових міжнародною цивільною місією.

Як повідомлялося, Україна готова надати коридор для виведення російських військ із невизнаної Придністровської Молдавської республіки, щойно РФ розпочне цей процес.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Придністров'яМолдова
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