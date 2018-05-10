Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья

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Четверг, 10 мая 2018, 16:29

Президент Молдовы Игорь Додон назвал требование председателя парламента страны Андриана Канду о выводе российских военных из Приднестровья попыткой пиара перед выборами.

Об этом Додон заявил в интервью "РИА Новости".

"Это делается накануне парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдовы. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдовы в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам ", - сказал Додон.

Ранее спикер молдавского парламента по итогам визита в Вашингтон заявил, что Молдова заручилась поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из приднестровского региона.

Он считает, что в июне будут пройдены "все процедуры, чтобы эту резолюцию и проект включить в повестку ООН". В Молдове предлагают заменить военных международной гражданской миссией.

Как сообщалось, Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

Европейская правда

Темы: Приднестровье Молдова
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