Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон назвал требование председателя парламента страны Андриана Канду о выводе российских военных из Приднестровья попыткой пиара перед выборами.

Об этом Додон заявил в интервью "РИА Новости".

"Это делается накануне парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдовы. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдовы в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам ", - сказал Додон.

Ранее спикер молдавского парламента по итогам визита в Вашингтон заявил, что Молдова заручилась поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из приднестровского региона.

Он считает, что в июне будут пройдены "все процедуры, чтобы эту резолюцию и проект включить в повестку ООН". В Молдове предлагают заменить военных международной гражданской миссией.

Как сообщалось, Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

Европейская правда