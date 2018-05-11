SpaceX скасувала запуск нової ракети Falcon-9 за хвилину до старту

Американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Про це йдеться в повідомленні компанії в twitter.

Запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX із супутником Bangabandhu-1 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді був скасований за хвилину до старту.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health—teams are working towards tomorrow’s backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC. — SpaceX (@SpaceX) 10 травня 2018 р.

"Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв. до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора", - повідомили в SpaceX.

Запуск супутника Bangabandhu-1 для уряду Бангладеш стане першим, здійсненим ракетою Falcon 9 Block 5, фінальною модифікацією ракети багаторазового використання. Її ступінь розроблено таким чином, щоб її можна було використовувати 10 і більше разів без серйозного технічного обслуговування.

Після відділення ступені SpaceX спробує посадити її на плавучу платформу "Звісно, я досі люблю тебе" в Атлантичному океані.