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SpaceX скасувала запуск нової ракети Falcon-9 за хвилину до старту

П'ятниця, 11 травня 2018, 04:35

Американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Про це йдеться в повідомленні компанії в twitter.

Запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX із супутником Bangabandhu-1 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді був скасований за хвилину до старту.

"Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв. до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора", - повідомили в SpaceX.

Запуск супутника Bangabandhu-1 для уряду Бангладеш стане першим, здійсненим ракетою Falcon 9 Block 5, фінальною модифікацією ракети багаторазового використання. Її ступінь розроблено таким чином, щоб її можна було використовувати 10 і більше разів без серйозного технічного обслуговування.

Після відділення ступені SpaceX спробує посадити її на плавучу платформу "Звісно, я досі люблю тебе" в Атлантичному океані.

Теми: технологіїкосмосСША
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