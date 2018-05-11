SpaceX скасувала запуск нової ракети Falcon-9 за хвилину до старту

143 перегляди
П'ятниця, 11 травня 2018, 04:35

Американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Про це йдеться в повідомленні компанії в twitter.

Запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX із супутником Bangabandhu-1 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді був скасований за хвилину до старту.

"Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв. до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора", - повідомили в SpaceX.

Запуск супутника Bangabandhu-1 для уряду Бангладеш стане першим, здійсненим ракетою Falcon 9 Block 5, фінальною модифікацією ракети багаторазового використання. Її ступінь розроблена таким чином, щоб її можна було використовувати 10 і більше разів без серйозного технічного обслуговування.

Після відділення ступені SpaceX спробує посадити її на плавучу платформу "Звісно, я досі люблю тебе" в Атлантичному океані.

Теми: технології космос США
powered by lun.ua
По темі
Google визнав проект оплати в київському метро одним з найпрогресивніших 10 травня 2018, 06:40
Ілон Маск зізнався в розробці "кіборг-дракона" 26 квітня 2018, 21:38
Приватбанк повертатиме ПДВ через смартфони 24 квітня 2018, 14:17
Усі новини
Головні новини
Частина компаній, яким суд у Гаазі постановив виплатити компенсації, пов'язані з Коломойським
Соратники Порошенка домовлялися через Онищенка про держпосади і голосування – розслідування
Став відомий остаточний список претендентів до керівництва НКРЕ
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
дослідження

Підтримка коханої людини допомагає худнути

сім'я

Якими іграшками можна відволікти увагу дітей від гаджетів