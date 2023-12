SpaceX скасувала запуск нової ракети Falcon-9 за хвилину до старту

Американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Про це йдеться в повідомленні компанії в twitter.

Запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX із супутником Bangabandhu-1 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді був скасований за хвилину до старту.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health—teams are working towards tomorrow’s backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC.