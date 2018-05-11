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SpaceX отменила запуск новой ракеты Falcon-9 за минуту до старта

Пятница, 11 мая 2018, 04:35

Американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Об этом говорится в сообщении компании в twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта. 

"Отбой сегодня из-за автоматической остановки наземной системы за 1 мин. до запуска. Ракета и груз находятся в хорошем состоянии, а команды работают над возможностью завтрашнего резервного запуска в 4:14 вечера", - сообщили в SpaceX.

Запуск спутника Bangabandhu-1 для правительства Бангладеш станет первым, осуществленным ракетой Falcon 9 Block 5, финальной модификацией ракеты многоразового использования. Ее ступень разработана таким образом, чтобы ее можно было использовать 10 и более раз без серьезного технического обслуживания.

После отделения ступени SpaceX попытается посадить ее на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане.

Темы: технологиикосмосСША
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