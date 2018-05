SpaceX отменила запуск новой ракеты Falcon-9 за минуту до старта

Американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Об этом говорится в сообщении компании в twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health—teams are working towards tomorrow’s backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC.