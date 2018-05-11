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США наполягають на інспекції ядерних об’єктів в Ірані з боку ООН

П'ятниця, 11 травня 2018, 08:06

Білий дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану, попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані.

"Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть здійснення інспекцій МАГАТЕ в Ірані в повному обсязі повноважень МАГАТЕ", – заявив офіційний представник американської місії в цій агенції ООН.

Угода між Тегераном та світовими державами передбачає, що Іран відкриває будь-який ядерний об’єкт для інспекторів упродовж 24 днів. Домовленості також передбачають цілодобове віддалене спостереження за деякими іранськими об’єктами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІранСШАООНядерна зброя
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