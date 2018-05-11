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США настаивают на инспекции ядерных объектов в Иране со стороны ООН

Пятница, 11 мая 2018, 08:06

Белый дом хочет, чтобы ООН продолжала проверять ядерные объекты Ирана, несмотря на решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из соглашения 2015 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

10 мая представители администрации Трампа заявили, что стремятся продолжить мониторинг и предоставят Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) финансирование, необходимое для поддержки команды инспекторов в Иране.

"Соединенные Штаты будут и в дальнейшем поддерживать осуществление инспекций МАГАТЭ в Иране в полном объеме полномочий МАГАТЭ", - заявил официальный представитель американской миссии в этом агентстве ООН.

Соглашение между Тегераном и мировыми державами предусматривает, что Иран открывает любой ядерный объект для инспекторов в течение 24 дней. Договоренности также предусматривают круглосуточное удаленное наблюдение за некоторыми иранскими объектами.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения. ЕС заявил, что остается преданным сделке и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Рухани пригрозил возобновить обогащения урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.

Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.

Темы: ИранСШАООНядерное оружие
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