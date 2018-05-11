На кордоні затримали українця на викраденому в Німеччині авто

Під час перевірки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею щодо автомобіля "Mercedes" спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.

Це сталося 10 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України 11 травня.

Правоохоронці з’ясували, що автомобіль української реєстрації, за кермом якого був громадянин України, викрали на території Німеччини.

Про даний факт поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.

Водія та автомобіль передали співробітникам Національної поліції.