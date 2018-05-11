На кордоні затримали українця на викраденому в Німеччині авто

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П'ятниця, 11 травня 2018, 08:35

Під час перевірки у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу відносно автомобіля "Mercedes".

Це сталося 10 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України 11 травня.

Правоохоронці з’ясували, що автомобіль української реєстрації, за кермом якого був громадянин України, викрали на території Німеччини.

Про даний факт поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.

Водія та автомобіль передали співробітникам Національної поліції.

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