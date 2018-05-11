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На границе задержали украинца на угнанном в Германии авто

Пятница, 11 мая 2018, 08:35

Во время проверки в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей в отношении автомобиля "Mercedes" сработала международная база данных Интерпола.

Это произошло 10 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины 11 мая.

Правоохранители выяснили, что автомобиль украинской регистрации, за рулем которого был гражданин Украины, похитили на территории Германии.

О данном факте проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

Водителя и автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции.

Темы: границаавтокриминалПограничная службаИнтерпол
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