У Києві застрелили чоловіка
У Святошинському районі столиці невідомий під час конфлікту застрелив чоловіка.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Києві.
Трагічна подія сталася близько 21:00 10 травня на вулиці Академіка Булаховського.
"Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту", - йдеться в повідомленні.
Убивця з місця події втік.
Потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють убивцю.