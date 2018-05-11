У Києві застрелили чоловіка

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П'ятниця, 11 травня 2018, 09:43

У Святошинському районі столиці невідомий під час конфлікту застрелив чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Києві.

Трагічна подія сталася близько 21:00 10 травня на вулиці Академіка Булаховського.

"Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту", - йдеться в повідомленні.

Убивця з місця події втік.

Потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють убивцю.

Теми: Київ вбивство
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