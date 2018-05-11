В Киеве застрелили мужчину

В Святошинском районе столицы неизвестный во время конфликта застрелил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Киеве.

Трагическое событие произошло около 21:00 10 мая на улице Академика Булаховского.

"В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту", - говорится в сообщении.

Убийца с места происшествия скрылся.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают убийцу.