В Киеве застрелили мужчину
В Святошинском районе столицы неизвестный во время конфликта застрелил мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Киеве.
Трагическое событие произошло около 21:00 10 мая на улице Академика Булаховского.
"В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту", - говорится в сообщении.
Убийца с места происшествия скрылся.
Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают убийцу.