Чиновники Польщі й України незабаром обговорять конфліктні питання

Міжурядова польсько-українська комісія з історичних питань проведе чергову зустріч найближчим часом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає "Польське радіо".

За його словами, нині триває підготовка чергової зустрічі польсько-української комісії, серед завдань якої буде пошук діалогу щодо історичних розбіжностей.

Боднар підкреслив, що проблеми історичних пам’ятників, ексгумації жертв, а також питання, пов’язані з внесенням змін до польського Закону про Інститут національної пам’яті, стануть темами зустрічі.

У Варшаві вимагають дозволу на ексгумацію жертв і будівництво меморіалів на місцях загибелі поляків, зокрема, польських солдатів, загиблих на території сучасної України в 1939 році, а також легіонерів, похованих в районі села Костюхнівка Волинської області.

Як відомо, Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі, зокрема, на кладовищі у Грушовичах під Перемишлем.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

Україна звернулася до Польщі з пропозицією відновлення співпраці між інститутами нацпам’яті, міністерствами культури та міжнародними комісіями, котрі займаються історичними питаннями.

Міжнародна комісія, що в ній з польського боку головує віце-прем’єр Пйотр Ґлінський, а з українського - віце-прем’єр Павло Розенко, зустрічалася в лютому у Варшаві. Тоді порозуміння досягти не вдалося.

"Європейська правда"