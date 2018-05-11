Чиновники Польши и Украины вскоре обсудят конфликтные вопросы

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Пятница, 11 мая 2018, 09:57

Межправительственная польско-украинская комиссия по историческим вопросам проведет очередную встречу в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Польское радио".

По его словам, сейчас идет подготовка очередной встречи польско-украинской комиссии, в задачи которой будет входить поиск диалога по историческим разногласиям.

Боднар подчеркнул, что проблемы исторических памятников, эксгумации жертв, а также вопросы, связанные с внесением изменений в польский Закон об Институте национальной памяти, станут темами встречи.

В Варшаве требуют разрешения на эксгумацию жертв и строительство мемориалов в местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхновка Волынской области.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Украина обратилась к Польше с предложением о возобновлении сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, которые занимаются историческими вопросами.

Международная комиссия, в которой с польской стороны председательствует вице-премьер Петр Глиньский, а с украинской – вице-премьер Павел Розенко, встречалась в феврале в Варшаве. Тогда понимания достичь не удалось.

"Европейская правда"

Темы: Польша история международные отношения
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