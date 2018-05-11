Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники Польши и Украины вскоре обсудят конфликтные вопросы

Пятница, 11 мая 2018, 09:57

Межправительственная польско-украинская комиссия по историческим вопросам проведет очередную встречу в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Польское радио".

По его словам, сейчас идет подготовка очередной встречи польско-украинской комиссии, в задачи которой будет входить поиск диалога по историческим разногласиям.

Боднар подчеркнул, что проблемы исторических памятников, эксгумации жертв, а также вопросы, связанные с внесением изменений в польский Закон об Институте национальной памяти, станут темами встречи.

В Варшаве требуют разрешения на эксгумацию жертв и строительство мемориалов в местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхновка Волынской области.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Украина обратилась к Польше с предложением о возобновлении сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, которые занимаются историческими вопросами.

Международная комиссия, в которой с польской стороны председательствует вице-премьер Петр Глиньский, а с украинской – вице-премьер Павел Розенко, встречалась в феврале в Варшаве. Тогда понимания достичь не удалось.

"Европейская правда"

Темы: Польшаисториямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: