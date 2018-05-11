Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі у $2 тисячі

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П'ятниця, 11 травня 2018, 11:07

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ спіймали на одержанні хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.   

"Вказана особа вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисницю спіймали 10 травня під час отримання першого "траншу" в сумі 2 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.

За даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, затримана суддя Олена Власенкова.

Теми: Антикорупційна прокуратура СБУ суд хабар
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