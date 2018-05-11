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Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке в $2 тысячи

Пятница, 11 мая 2018, 11:07
Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке в $2 тысячи

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ поймали на получении взятки судью Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу поймали 10 мая во время получения первого "транша" в сумме 2 тысячи долларов.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержана судья Елена Власенкова.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураСБУсудвзятка
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