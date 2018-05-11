Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке в $2 тысячи
Пятница, 11 мая 2018, 11:07
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ поймали на получении взятки судью Окружного административного суда Киева.
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
"Указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Злоумышленницу поймали 10 мая во время получения первого "транша" в сумме 2 тысячи долларов.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.
По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержана судья Елена Власенкова.
Украинская правда