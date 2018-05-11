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Німеччина оголосила про намір провести зустріч міністрів "нормандської четвірки"

П'ятниця, 11 травня 2018, 11:15

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас оголосив намір запросити глав МЗС Франції, Росії та України для наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні.

Про це передає DW.

"Ми воліємо надати міському процесу нової динаміки", - сказав він. Утім, дати, коли може відбутися така зустріч, глава зовнішньополітичного відомства ФРН не назвав.

Крім того, Маас закликав сторони конфлікту на Донбасі до відведення важких озброєнь від лінії розмежування та дотримання умов перемир'я. Він також висловив переконання, що миротворча місія ООН могла б допомогти досягти певного прогресу в справі мирного врегулювання конфлікту.

10 травня Маас провів переговори із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. Лавров заявив про готовність розглянути пропозицію німецького колеги щодо наступної зустрічі в "нормандському форматі". За словами Лаврова, під час переговорів з Маасом вони також обговорювали "конкретне наповнення такої зустрічі".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому Аахені 10 травня заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні лідерів Німеччини, Франції, України та Росії може незабаром відбутися у Парижі.

У лютому зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" була запланована на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але вона не відбулася. Спочатку вона планувалася на 18.00 16 лютого. Однак згодом з'ясувалося, що зустріч не відбудеться, тому що на неї не встигає прибути німецька делегація. 17 лютого стало відомо, що зустріч не відбулася через те, що у російської сторони не знайшлося для цього вільного часу.
Європейська правда

Теми: НімеччинаЄС
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