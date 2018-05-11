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Германия объявила о намерении провести встречу министров "нормандской четверки"

Пятница, 11 мая 2018, 11:15

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас объявил намерение пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине.

Об этом передает DW.

"Мы хотим придать минскому процессу новую динамику", - сказал он. Впрочем, даты, когда может произойти такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

Кроме того, Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдению условий перемирия. Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

10 мая Маас провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги по следующей встрече в "нормандском формате". По словам Лаврова, в ходе переговоров с Маасом они также обсуждали "конкретное наполнение такой встречи".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене 10 мая заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров Германии, Франции, Украины и России может вскоре состояться в Париже.

В феврале встреча глав МИД стран "нормандского формата" была запланирована на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но не состоялась. Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, так как на нее не успевает прибыть немецкая делегация. 17 февраля стало известно, что встреча не состоялась из-за того, что у российской стороны не нашлось для этого свободного времени.

Европейская правда

Темы: ГерманияЕС
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