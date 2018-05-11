Нацбанк увічнить в грошах українських городників

Національний банк збирається запустити в обіг срібну монету номіналом 10 гривень під назвою "Копання картоплі", присвячену вирощуванню цієї культури в Україні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають чоловіка і жінку", - пояснює ідею регулятор.

Зазначається, що у верхній частині аверсу монети буде розташоване стилізоване зображення дерева життя на тлі поля, внизу – позолочені бульби, герб, рік виготовлення, номінал і напис "Україна".

На реверсі будуть стилізовані зображення у позолоті чоловіка і жінки, які копають картоплю, та назва монети "Копання картоплі".

"Їхні постаті утворюють золоте серце", - пояснюють в НБУ.