Нацбанк увековечит в деньгах украинских огородников

Национальный банк собирается запустить в обращение серебряную монету номиналом 10 гривен под названием "Копание картошки", посвященную выращиванию этой культуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину", - объясняет идею регулятор.

Отмечается, что в верхней части аверса монеты будет расположено стилизованное изображение дерева жизни на фоне поля, внизу - позолоченные клубни, герб, год изготовления, номинал и надпись "Украина".

На реверсе будут стилизованные изображения в позолоте мужчины и женщины, которые копают картошку, и название монеты "Копание картошки".

"Их фигуры образуют золотое сердце", - объясняют в НБУ.