Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацбанк увековечит в деньгах украинских огородников

Пятница, 11 мая 2018, 11:21

Национальный банк собирается запустить в обращение серебряную монету номиналом 10 гривен под названием "Копание картошки", посвященную выращиванию этой культуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину", - объясняет идею регулятор.

Отмечается, что в верхней части аверса монеты будет расположено стилизованное изображение дерева жизни на фоне поля, внизу - позолоченные клубни, герб, год изготовления, номинал и надпись "Украина".

На реверсе будут стилизованные изображения в позолоте мужчины и женщины, которые копают картошку, и название монеты "Копание картошки".

"Их фигуры образуют золотое сердце", - объясняют в НБУ.

 

Украинская правда
Темы: деньгиУкраинаНБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
деньги
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Минобороны дало "Львовскому арсеналу" 1,4 млрд на мины, но не получило ни одной
Ткаченко считает уместным достраивать музей Голодомора во время войны – спрашивает, почему нет
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: