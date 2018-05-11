На сході стане менше блокпостів, але більше патрулів поліції

Кількість стаціонарних блокпостів на сході України буде зменшено, але з’являться 106 додаткових патрулів.

Про це заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв повідомив 10 травня у Бахмуті на робочій нараді щодо взаємодії підрозділів у рамках Операції об’єднаних сил, інформує поліція.

Він обговорив із керівниками поліції Донецької і Луганської областей та приданих сил з різних регіонів країни переформатування роботи блокпостів, а також порядок несення служби в ООС батальйонами поліції особливого призначення.

"Усі блокпости, які увійшли в систему нової дислокації, у плановому порядку будуть переобладнані. На них мають бути забезпечені належні умови для пропускного режиму та несення служби", – заявив Бушуєв.

Окрім того, особовий склад, який несе службу на блокпостах, пройде спеціальну підготовку, додав заступник голови Нацполіції.

Першими, вже у наступному місяці, будуть переобладнані два блокпости на Донеччині – в Покровському та Слов’янському районі.

За рахунок скорочення блокпостів буде створено 68 піших та 38 автопатрулів, які будуть нести службу у зоні безпеки. Вони виконуватимуть як військові, так і цивільні завдання.

Цивільні завдання передбачають виїзди на виклики громадян, охорону громадського порядку, задіяння в роботі мобільних блокпостів, а також у реалізації режимів, визначених законом про особливості державної політики на окупованих територіях Донбасу.

"Ми зможемо збільшити щільність нарядів, підвищити оперативність реагування на зміни в оперативній обстановці та протиправні прояви. Зокрема, краще протидіяти витоку зброї у мирні регіони та надавати якісні поліцейські послуги навіть у віддалених населених пунктах", – сказав Бушуєв.

На блокпостах та у додаткових нарядах будуть нести службу придані сили спільно з місцевими поліцейськими.

Поліція зазначає, що за три місяці на блокпостах Донеччини перевірили 190 тисяч транспорту та півмільйона громадян, виявили 187 кримінальних правопорушень, 53 рази вилучили нелегальну зброю, притягнули до відповідальності 38 учасників НЗФ.