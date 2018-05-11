Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На востоке станет меньше блокпостов, но больше патрулей полиции

Пятница, 11 мая 2018, 11:22

Количество стационарных блокпостов на востоке Украины будет уменьшено, но появятся 106 дополнительных патрулей.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев сообщил 10 мая в Бахмуте на рабочем совещании по взаимодействию подразделений в рамках Операции объединенных сил, информирует полиция.

Он обсудил с руководителями полиции Донецкой и Луганской областей и приданных сил из разных регионов страны переформатирования работы блокпостов, а также порядок несения службы в ООС батальонами полиции особого назначения.

"Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации, в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы", – заявил Бушуев.

Кроме того, личный состав, несущий службу на блокпостах, пройдет специальную подготовку, отметил заместитель председателя Нацполиции.

Первыми, уже в следующем месяце, будут переоборудованы два блокпоста в Донецкой области – в Покровском и Славянском районе.

За счет сокращения блокпостов будет создано 68 пеших и 38 автопатрулей, которые будут нести службу в зоне безопасности. Они будут выполнять как военные, так и гражданские задачи.

Гражданские задачи предусматривают выезды на вызовы граждан, охрану общественного порядка, задействование в работе мобильных блокпостов, а также в реализации режимов, определенных законом об особенностях государственной политики на оккупированных территориях Донбасса.

 

"Мы сможем увеличить плотность нарядов, повысить оперативность реагирования на изменения в оперативной обстановке и противоправные проявления. В частности, лучше противодействовать утечке оружия в мирные регионы и предоставлять качественные полицейские услуги даже в отдаленных населенных пунктах", – сказал Бушуев.

 

На блокпостах и ​​в дополнительных нарядах будут нести службу приданные силы совместно с местными полицейскими.

Полиция отмечает, что за три месяца на блокпостах Донетчины проверили 190 тысяч транспорта и полмиллиона граждан, обнаружили 187 уголовных правонарушений, 53 раза изъяли нелегальное оружие, привлекли к ответственности 38 участников НВФ.

Темы: Донбассполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
После начала ООС в "красной зоне" произойдут изменения – Жебривский
На Донбассе уберут некоторые блокпосты
На территории ООС будут работать мобильные посты полиции – Князев
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: