На востоке станет меньше блокпостов, но больше патрулей полиции

Количество стационарных блокпостов на востоке Украины будет уменьшено, но появятся 106 дополнительных патрулей.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев сообщил 10 мая в Бахмуте на рабочем совещании по взаимодействию подразделений в рамках Операции объединенных сил, информирует полиция.



Он обсудил с руководителями полиции Донецкой и Луганской областей и приданных сил из разных регионов страны переформатирования работы блокпостов, а также порядок несения службы в ООС батальонами полиции особого назначения.



"Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации, в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы", – заявил Бушуев.



Кроме того, личный состав, несущий службу на блокпостах, пройдет специальную подготовку, отметил заместитель председателя Нацполиции.

Первыми, уже в следующем месяце, будут переоборудованы два блокпоста в Донецкой области – в Покровском и Славянском районе.



За счет сокращения блокпостов будет создано 68 пеших и 38 автопатрулей, которые будут нести службу в зоне безопасности. Они будут выполнять как военные, так и гражданские задачи.



Гражданские задачи предусматривают выезды на вызовы граждан, охрану общественного порядка, задействование в работе мобильных блокпостов, а также в реализации режимов, определенных законом об особенностях государственной политики на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы сможем увеличить плотность нарядов, повысить оперативность реагирования на изменения в оперативной обстановке и противоправные проявления. В частности, лучше противодействовать утечке оружия в мирные регионы и предоставлять качественные полицейские услуги даже в отдаленных населенных пунктах", – сказал Бушуев.

На блокпостах и ​​в дополнительных нарядах будут нести службу приданные силы совместно с местными полицейскими.



Полиция отмечает, что за три месяца на блокпостах Донетчины проверили 190 тысяч транспорта и полмиллиона граждан, обнаружили 187 уголовных правонарушений, 53 раза изъяли нелегальное оружие, привлекли к ответственности 38 участников НВФ.