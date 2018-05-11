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Будувати керченський міст допомагає низка компаній з ЄС - адвокат

П'ятниця, 11 травня 2018, 12:30

У будівництві мосту між Росією і Кримом беруть участь сім компаній з Нідерландів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на адвоката з Амстердама, експерта із санкцій проти Росії, Криму та Східної України Хелен овер де Лінден.

За її словами, правоохоронні органи Нідерландів викрили в порушенні санкцій не тільки Dematec Equipment та Biljard Hydrauliek.

"У прокуратурі мені офіційно підтвердили, що сім компаній з Нідерландів порушили режим санкцій, і дві з них, як ми знаємо, вже назвали. Решта п'ять поки не розголошуються", - каже юрист.

Вона розповіла, що в Голландії діють дуже суворі штрафи за порушення санкцій – це мільйони євро. Крім того, відповідальні за таке співробітництво можуть опинитися у в'язниці.

"Ті дві компанії стверджували, що вони нічого не знали про використання їхніх матеріалів під час будівництва керченського мосту… Вони дуже помилилися. Ситуація дуже схожа на те, що відбувалося з газовими турбінами Siemens, і розгляди триватимуть кілька років. Потрібно дуже ретельно перевіряти, кому саме продаєш обладнання", - наголошує голландський адвокат.

Як повідомлялося, скандал із постачанням обладнання німецької компанії Siemens до анексованого Криму призвів до введення Євросоюзом нових санкцій проти Росії.

Пізніше стало відомо, що дві компанії з Нідерландів беруть участь в будівництві моста через Керченську протоку.

Теми: КримРосіяокупаціяЄвропаЄС
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