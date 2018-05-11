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Строить керченский мост помогают несколько компаний из ЕС - адвокат

Пятница, 11 мая 2018, 12:30

В строительстве моста между Россией и Крымом участвуют семь компаний из Нидерландов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката из Амстердама, эксперта по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер де Линден.

По ее словам, правоохранительные органы Нидерландов уличили в нарушении санкций не только Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.

"В прокуратуре мне официально подтвердили, что семь компаний из Нидерландов нарушили режим санкций, и две из них, как мы знаем, уже назвали. Остальные пять пока не разглашаются", - говорит юрист.

Она рассказала, что в Голландии действуют очень строгие штрафы за нарушение санкций - это миллионы евро. Кроме того, ответственные за такое сотрудничество могут оказаться в тюрьме.

"Те две компании утверждали, что они ничего не знали об использовании их материалов при строительстве керченского моста... Они очень ошиблись. Ситуация очень похожа на то, что происходило с газовыми турбинами Siemens, и разбирательства будут продолжаться несколько лет. Нужно очень тщательно проверять, кому именно продаешь оборудование", - подчеркивает голландский адвокат.

Как сообщалось, скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций против России.

Позже стало известно, что две компании из Нидерландов участвуют в строительстве моста через Керченский пролив.

Темы: КрымРосcияоккупацияЕвропаЕС
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