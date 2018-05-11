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На пункті пропуску "Мар'їнка" на Донбасі вводили режим "червоний"

П'ятниця, 11 травня 2018, 14:15

У п'ятницю командування Об'єднаних сил тимчасово призупиняло роботу контрольно-перепускного пункту в’їзду-виїзду "Мар'їнка" на Донбасі.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр ООС у Facebook.

"11 травня з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на КПВВ "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "червоний".

Близько 14 години штаб ООС повідомив про відновлення роботи пункту пропуску.

Українська правда
Теми: Донбас
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