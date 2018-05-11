Командування Об'єднаних сил тимчасово призупинило роботу контрольно-перепускного пункту в’їзду-виїзду "Мар'їнка" на Донбасі.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр ООС у Facebook.

"11 травня з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на КПВВ "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "червоний".

Інформацію щодо поновлення роботи КПВВ "Мар’їнка" обіцяють повідомити додатково.