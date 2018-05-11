На пункті пропуску "Мар'їнка" на Донбасі вводили режим "червоний"
П'ятниця, 11 травня 2018, 14:15
У п'ятницю командування Об'єднаних сил тимчасово призупиняло роботу контрольно-перепускного пункту в’їзду-виїзду "Мар'їнка" на Донбасі.
Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр ООС у Facebook.
"11 травня з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на КПВВ "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "червоний".
Близько 14 години штаб ООС повідомив про відновлення роботи пункту пропуску.
Українська правда