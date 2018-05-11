На пункті пропуску "Мар'їнка" на Донбасі ввели режим "червоний"

1326 переглядів
П'ятниця, 11 травня 2018, 13:15

Командування Об'єднаних сил тимчасово призупинило роботу контрольно-перепускного пункту в’їзду-виїзду "Мар'їнка" на Донбасі.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр ООС у Facebook.

"11 травня з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на КПВВ "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "червоний".

Інформацію щодо поновлення роботи КПВВ "Мар’їнка" обіцяють повідомити додатково.

Українська правда
Теми: Донбас
powered by lun.ua
По темі
Генпрокурор: Сталін і Путін – однієї крові 11 травня 2018, 12:44
Луценко: Зброю Савченко давали полковники РФ, знаємо імена 11 травня 2018, 12:29
На сході стане менше блокпостів, але більше патрулів поліції 11 травня 2018, 11:22
Усі новини
Головні новини
Від Савченко пішли її адвокати
Луценко сказав, коли внесе подання на ще трьох нардепів
Порошенко пропонує "Нормандській четвірці" зустрітися на початку червня
Луценко депортував би таких хуліганів, як кривдники Найєма
Усі новини
Досвід

Як онука ветерана Другої світової стала парамедиком в АТО

історія

Свято, додатковий вихідний чи будень? Що для вас 8 березня, 1 та 8 травня