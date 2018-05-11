Командование Объединенных сил временно приостанавливало работу контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.



"11 мая с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на КПВВ "Марьинка" временно введен режим "красный".



Около 14 часов штаб ООС сообщил о возобновлении работы пункта пропуска.