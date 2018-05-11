На пункте пропуска "Марьинка" на Донбассе введен режим "красный"
Командование Объединенных сил временно приостановило работу контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе.
Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.
"11 мая с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на КПВВ "Марьинка" временно введен режим "красный".
Информацию о возобновлении работы КПВВ "Марьинка" обещают сообщить дополнительно.