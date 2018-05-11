На пункте пропуска "Марьинка" на Донбассе введен режим "красный"

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Пятница, 11 мая 2018, 13:15

Командование Объединенных сил временно приостановило работу контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.

"11 мая с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на КПВВ "Марьинка" временно введен режим "красный".

Информацию о возобновлении работы КПВВ "Марьинка" обещают сообщить дополнительно.

Украинская правда
Темы: Донбасс
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