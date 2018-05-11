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На пункте пропуска "Марьинка" на Донбассе был введен режим "красный"

Пятница, 11 мая 2018, 14:15

Командование Объединенных сил временно приостанавливало работу контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.

"11 мая с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на КПВВ "Марьинка" временно введен режим "красный".

Около 14 часов штаб ООС сообщил о возобновлении работы пункта пропуска.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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