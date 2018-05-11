На територіях військових містечок у 21 області почалося будівництво 184 гуртожитків для 23 тисяч військових, які служать за контрактом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"На даний час вже розпочато будівництво на 25 будівельних майданчиках. Це, зокрема, Житомир, Миколаїв, Новоград-Волинський, Конотоп, Бердичів, Кременчук, Броди, Дачне, Подільськ, Старичі, Мирне, Гончарівське та Десна", - розповідають армійці.

Зазначається, що до кінця місяця планується завершити процес проведення закупівель послуг на будівництво казарм поліпшеного планування ще на 25 будівельних майданчиках.

Кожен майбутній гуртожиток — двохповерхова будівля, яка розрахована на 120 військовослужбовців.

За даними міністерства, на реалізацію проекту передбачено 2,6 мільярда гривень.

Водночас радник президента Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що вже за тиждень закінчаться всі торги, а кількість майданчиків з 25 сягне 50-ти.

Він також показав, як планується облаштувати інтер'єр казарм.