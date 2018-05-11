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Для военных-контрактников построят почти двести новых казарм

Пятница, 11 мая 2018, 14:01

На территориях военных городков в 21 области началось строительство 184 общежитий для 23 тысяч военных, которые служат по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. Это, в частности, Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи, Мирное, Гончаровское и Десна", - рассказывают армейцы.

 

Отмечается, что до конца месяца планируется завершить процесс проведения закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках.

Каждое будущее общежитие - двухэтажное здание, рассчитанное на 120 военнослужащих.

 

По данным министерства, на реализацию проекта предусмотрено 2,6 миллиарда гривень.

При этом советник президента Юрий Бирюков сообщил в Facebook, что уже через неделю закончатся все торги, а количество площадок с 25 возрастет до 50-ти.

Он также показал, как планируется обустроить интерьер казарм.

 

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыармияжилье
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