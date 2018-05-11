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Синоптики обіцяють прохолодні вихідні

П'ятниця, 11 травня 2018, 15:20

В Україні найближчої доби збережеться прохолодна погода, місцями можливі дощі з грозами.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

12 травня вночі без опадів, вдень у східній частині країни, а також більшості північних та центральних областей очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 12°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, в східних регіонах, а також Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької областях 13-18°.

У Києві в суботу вночі без опадів, увечері місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 травня найвища температура вдень була 28,9° у 2013 році, найнижча вночі -2,4° у 1900 році.

У неділю 13 травня в Україні вночі невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози, лише в більшості західних областей без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°; вдень 14-19°, на Закарпатті 20-23°.

У Києві вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

Станом на 9:00 п'ятниці, 11 травня, температура води в Чорному й Азовському морях була 17-20°; у Дніпрі біля Києва - 19°.

Теми: погода
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