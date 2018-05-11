Синоптики обещают прохладные выходные

2459 просмотров
Пятница, 11 мая 2018, 15:20

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами возможны дожди с грозами.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

12 мая ночью без осадков, днем в восточной части страны, а также большинстве северных и центральных областей ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный (в западных областях восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 12°; днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных регионах, а также Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 13-18°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9° в 2013 году, самая низкая ночью -2,4° в 1900 году.

В воскресенье 13 мая в Украине ночью небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, лишь в большинстве западных областей без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°; днем 14-19°, в Закарпатье 20-23°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 11 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 19°.

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях 10 мая 2018, 14:21
В среду украинцев ждут грозы, пожарная опасность продолжается 9 мая 2018, 09:32
В Украину возвращается жара 8 мая 2018, 13:55
Все новости
Главные новости
В Украине упало автопроизводство
Из трансфера "динамовца" Ярмоленко украли 150 тысяч евро – полиция
Сыну нардепа Попова, который грабил магазин, дали условный срок
От Савченко ушли ее адвокаты
Все новости
здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

киев

Кто и зачем создал галерею современного искусства в квартире на Троещине