Синоптики обещают прохладные выходные

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами возможны дожди с грозами.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



12 мая ночью без осадков, днем в восточной части страны, а также большинстве северных и центральных областей ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный (в западных областях восточный), 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 12°; днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных регионах, а также Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 13-18°.



В Киеве в субботу ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9° в 2013 году, самая низкая ночью -2,4° в 1900 году.



В воскресенье 13 мая в Украине ночью небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, лишь в большинстве западных областей без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 7-12°; днем 14-19°, в Закарпатье 20-23°.



В Киеве ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.



По состоянию на 9:00 пятницы, 11 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 19°.