Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают прохладные выходные

Пятница, 11 мая 2018, 15:20

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами возможны дожди с грозами.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

12 мая ночью без осадков, днем в восточной части страны, а также большинстве северных и центральных областей ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный (в западных областях восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 12°; днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных регионах, а также Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 13-18°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9° в 2013 году, самая низкая ночью -2,4° в 1900 году.

В воскресенье 13 мая в Украине ночью небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, лишь в большинстве западных областей без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°; днем 14-19°, в Закарпатье 20-23°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 11 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле - Киева 19°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: