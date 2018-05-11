НАБУ піймало екс-посадовця, який накивав п'ятами 6 місяців тому

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П'ятниця, 11 травня 2018, 15:48

Національне антикорупційне бюро затримало колишнього виконуючого обов'язки голови правління ПрАТ "Київ – Дніпровське МППЗТ", оголошеного в розшук за підозрою в нанесенні підприємству збитку на 8,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба бюро в п'ятницю.

Зазначається, що детективи НАБУ затримали колишнього посадовця, який 6 місяців переховувався слідства, 10 травня у Вінниці.

"Як встановило слідство, ця особа, зловживаючи службовим становищем, восени 2016 року в порушення законодавства уклала із заздалегідь визначеною страховою компанією два договори добровільного страхування, на виконання яких сплатила 8,8 млн грн. Але намірів їх виконувати не мала", – наголошують у НАБУ.

Про це, зокрема, може свідчити той факт, що держпідприємство за керівництва підозрюваного жодного разу не звернулось до страхувальника за отриманням страхових виплат через настання страхових випадків, яких, як з'ясували детективи НАБУ, було не менше 50 впродовж дії цих договорів.

28 листопада 2017 року екс-керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Оскільки місцезнаходження особи на той момент було не відомо, про підозру повідомлено у передбачений в таких випадках Кримінальним процесуальним кодексом спосіб, 1 грудня 2017 року екс-керівника ДП оголосили в національний розшук.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2016 року за матеріалами перевірки господарської діяльності підприємства Міністерством інфраструктури.

Теми: НАБУ корупція Укрзалізниця
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