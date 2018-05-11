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НАБУ поймало экс-чиновника, который 6 месяцев скрывался

Пятница, 11 мая 2018, 15:48

Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЧАО "Киев - Днепровское МППЖТ", объявленного в розыск по подозрению в нанесении предприятию ущерба на 8,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба бюро в пятницу.

Отмечается, что детективы НАБУ задержали бывшего чиновника, 6 месяцев скрывавшегося следствия, 10 мая в Виннице.

"Как установило следствие, это лицо, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года в нарушение законодательства заключило с определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых оплатило 8,8 млн грн. Но намерений их выполнять не было", – отмечают в НАБУ.

Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат за наступление страховых случаев, которых, как выяснили детективы НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров.

28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Поскольку местонахождение лица на тот момент было неизвестно, о подозрении сообщено предусмотренным в таких случаях Уголовным процессуальным кодексом образом, 1 декабря 2017 года экс-руководителя ГП объявили в национальный розыск.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 года по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры.

Темы: НАБУкоррупцияУкрзализныця
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