З трансферу "динамівця" Ярмоленка вкрали 150 тисяч євро – поліція

Поліція розслідує розкрадання 150 тисяч євро з суми трансферу футболіста Андрія Ярмоленка в німецьку "Боруссію".

Про це повідомляє 11 травня прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У серпні 2017 року футбольні клуби "Динамо Київ" та "Боруссія Дортмуд" уклали контракт з міжнародного трансферу футболіста. Ціна трансферу склала 25 млн євро.

Згідно регламенту ФІФА, 5 % суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст.

Спортсмен був учнем, вихованцем та гравцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у місті Чернігові з 1997 по 2006 рік, тому платіж солідарності, розмір якого обраховується Федерацією Футболу України, мав надійти до спортивної школи.

Водночас, з причин, які установлюють зараз слідчі, частину платежу солідарності у сумі 150 тисяч євро на підставі підроблених документів було перераховано одній з громадських організацій із співзвучною назвою, яка відношення до виховання футболіста не має.

У подальшому ця ГО частину цих коштів перерахувала на рахунки одного з суб’єктів господарювання.

За вказаним фактом прокуратурою області за результатами вивчення матеріалів про перерахунок коштів, за відсутності факту їх цільового використання, зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

На сьогодні у кримінальному провадженні вилучено документи щодо руху коштів, накладено арешт на грошові активи, проводяться допити. Слідство триває.

***cанкція ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.