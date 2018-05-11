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Из трансфера "динамовца" Ярмоленко украли 150 тысяч евро – полиция

Пятница, 11 мая 2018, 16:24
Из трансфера динамовца Ярмоленко украли 150 тысяч евро – полиция

Полиция расследует хищение 150 тысяч евро из суммы трансфера футболиста Андрея Ярмоленко в немецкую "Боруссию".

Об этом сообщает 11 мая пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В августе 2017 года футбольные клубы "Динамо Киев" и "Боруссия Дортмуд" заключили контракт относительно международного трансфера футболиста. Цена трансфера составила 25 млн евро.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

Спортсмен был учеником, воспитанником и игроком специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность" в городе Чернигове с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу.

В то же время, по причинам, которые устанавливают сейчас следователи, часть платежа солидарности в сумме 150 000 евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имеет отношения к воспитанию футболиста.

В дальнейшем эта ОО часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратурой области по результатам изучения материалов о пересчете средств, при отсутствии факта их целевого использования, зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Следствие продолжается.

*** санкция ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: футболкоррупцияполиция
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