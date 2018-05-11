Сурков готується залишити посаду помічника Путіна – росЗМІ

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков може залишити свою посаду у результаті перестановок в адміністрації.

Про це повідомляє РБК з посиланням на кількох джерел, близьких до Кремля і до управління з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією.

"Не знаю, як і коли буде прийматися рішення, але у мене відчуття, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати в нинішній якості", - повідомив близький до Суркова директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

Співрозмовники видання називають різні причини можливої ​​відставки Суркова: і те, що стратегія на українському напрямку в цілому зайшла в глухий кут, і те, що у Суркова були конфлікти з іншими відомствами, зокрема, зі службою оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ.

Сурков обіймав посаду спочатку заступника, потім першого заступника глави адміністрації президента РФ упродовж 12 років.

Він курирував внутрішню політику, а з 2013 року був призначений помічником президента з питань взаємодії з Абхазією і Південною Осетією.

Сурков також відповідає за український напрямок.